UFC 316: полный кард участников, список бойцов

В ночь с 7 на 8 июня в Ньюарке (Нью-Джерси, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 316, где главным событием шоу станет бой чемпиона в легчайшем весе Мераба Двалишвили против Шона О'Мэлли.

«Чемпионат» предлагаем ознакомиться с составом всех пар турнира.

Основной кард:

Мераб Двалишвили — Шон О’Мэлли;

Джулианна Пенья — Кайла Харрисон;

Келвин Гастелум — Джо Пайфер;

Марио Баутиста — Патрик Микс;

Висенте Люке — Кевин Холланд.

Предварительный кард:

Бруно Силва — Джошуа Ван;

Азамат Мурзаканов — Брендсон Рибейро;

Сергей Спивак — Вальдо Кортес-Акоста;

Ариане Липски — Ван Цун;

Чу Сан Ю — Джека Сарагих;

Калинн Уильямс — Андрес Густафссон;

Куиллан Салкиллд — Янал Ашмоз;

Маркель Медерос — Марк Чоински.