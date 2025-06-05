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UFC 316: полный кард участников, список бойцов

UFC 316: полный кард участников, список бойцов
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В ночь с 7 на 8 июня в Ньюарке (Нью-Джерси, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 316, где главным событием шоу станет бой чемпиона в легчайшем весе Мераба Двалишвили против Шона О'Мэлли.

«Чемпионат» предлагаем ознакомиться с составом всех пар турнира.

Основной кард:

Мераб Двалишвили — Шон О’Мэлли;
Джулианна Пенья — Кайла Харрисон;
Келвин Гастелум — Джо Пайфер;
Марио Баутиста — Патрик Микс;
Висенте Люке — Кевин Холланд.

Предварительный кард:

Бруно Силва — Джошуа Ван;
Азамат Мурзаканов — Брендсон Рибейро;
Сергей Спивак — Вальдо Кортес-Акоста;
Ариане Липски — Ван Цун;
Чу Сан Ю — Джека Сарагих;
Калинн Уильямс — Андрес Густафссон;
Куиллан Салкиллд — Янал Ашмоз;
Маркель Медерос — Марк Чоински.

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