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Двалишвили раскрыл, кто станет его следующим соперником в случае удачной защиты титула

Двалишвили раскрыл, кто станет его следующим соперником в случае удачной защиты титула
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Грузинский чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили рассказал, кто станет его следующим соперником, если он удачно защитит свой титул в бою с американцем Шоном О’Мэлли на UFC 316.

«Я буду рад, если в этом году проведу ещё два поединка. Похоже, Кори Сэндхаген готов ко встрече. Мы ещё не сталкивались на ринге. Он отличный соперник, дрался со многими, имеет свой стиль и является сильным бойцом, которого все мы знаем. Он одержал победы над многими в нашем дивизионе.

Я не против провести ещё один быстрый бой, а потом ещё один в конце года, возможно, в Нью-Йорке или в моём новом доме в Лас-Вегасе», — приводит слова Двалишвили BJ Penn.

Напомним, бой Двалишвили и О’Мэлли состоится уже 8 июня в Ньюарке (США).

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