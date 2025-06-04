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Амин Кушхов и Кантемир Калажоков выиграли бои на турнире в Нальчике

Российские боксёры Амин Кушхов и Кантемир Калажоков во вторник, 3 июня, добились побед на турнире в Нальчике.

Бронзовый призёр чемпионата России-2024 Кушхов в главном поединке вечера по итогам шести раундов выставочного боя в среднем весе единогласным решением судей победил армянина Вахтанга Арутюняна (4-1, КО 4).

Известный по выступлениям на голых кулаках, чемпион Top Dog Кантемир Калажоков (4-8-1) по итогам 4-раундового боя в первом среднем весе единогласным решением судей победил Сулеймана Махмадова.

Также на профессиональном ринге успешно дебютировал Вадим Щеблыкин, техническим нокаутом в первом раунде победив Ивана Пронченкова. Шохаббос Шукуров техническим нокаутом в третьем раунде победил Дмитрия Хасиева. Хажсет Агоев единогласным решением судей победил Имама Мирзоева. Альберт Соттаев в первом раунде техническим нокаутом победил Дениса Каньшина, Расул Джаппуев в первом раунде нокаутировал Валерия Сложенко, Азнор Макитов единогласным решением судей победил Иракли Гордуладзе.