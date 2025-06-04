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Бой Дани Милохина с Байрой перенесли на осень

Бой Дани Милохина с Байрой перенесли на осень
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Турнир All Stars Boxing 4, в котором планировалось участие известного российского блогера Дани Милохина, перенесён на осень. Об этом сообщается на официальном аккаунте турнира в соцсетях.

Изначально событие должно было пройти 6 июня в Алматы — в рамках шоу Милохин должен был выйти на ринг против бойца поп-MMA Байрама Кахруманова. Однако сегодня организаторы сообщили о переносе мероприятия на сентябрь, сославшись на «ряд причин».

«Потратил 10 часов, только прилетел, и мне говорят, что турнир перенесли. Если честно, не понимаю, что за неорганизованность и издевательство. Я потратил очень много времени и денег, готовился», — написал в соцсетях Байра.

Первоначально соперником Милохина должен был стать блогер Арген Керимов, более известный в социальных сетях как Сигма, однако он был вынужден отказаться от поединка по состоянию здоровья.

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