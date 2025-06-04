46-летний Пакьяо: не думаю о политике, даже не вспоминаю. Сосредоточен на карьере боксёра

Экс-чемпион мира в восьми различных весовых категориях 46-летний филиппинец Мэнни Пакьяо высказался о своей политической карьере. В 2010 году Пакьяо был избран в парламент Филиппин, в 2022 году участвовал в президентских выборах, на которых занял третье место.

«Сейчас я не думаю о политике. Я даже не вспоминаю о ней. Я снова сосредоточен на своей карьере боксёра», — приводит слова Пакьяо АР.

19 июля в США состоится возвращение Мэнни Пакьяо на ринг после длительной паузы, 46-летний боксёр сразится с действующим чемпионом мира по версии WBC в полусреднем весе американцем Марио Барриосом. Предыдущий бой Пакьяо прошёл в августе 2021 года.

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