Стрикленд: за избиение Джейка Пола я бы заработал больше, чем за карьеру в UFC

Бывший чемпион UFC американец Шон Стрикленд высказался о потенциальном боксёрском поединке с видеоблогером и соотечественником Джейком Полом.
«Мне нужно пойти и избить Джейка Пола. Я заработаю больше денег, чем за всю свою карьеру в UFC, насколько же это отстойно! Подрался бы я с Полом? Сто процентов. Джейк Пол – отстой», — сказал Стрикленд в интервью YouTube-каналу Legend.
Джейку Полу 28 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2020 году, всего на его счету 11 побед и одно поражение.
28 июня в Анахайме (США) Пол сразится с экс-чемпионом мира мексиканцем Хулио Сезаром Чавесом-младшим.
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