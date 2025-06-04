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«Закрой свой рот». Джамал Хилл раскритиковал Анкалаева за поведение в соцсетях

«Закрой свой рот». Джамал Хилл раскритиковал Анкалаева за поведение в соцсетях
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Экс-чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) американец Джамал Хилл высказался о действующем обладателе титула россиянине Магомеде Анкалаеве.

«Этот чувак не говорит по-английски, не знает ни одного слова. Поэтому с ним сложно вступать в перепалку. В соцсетях вы задаётесь вопросом, а он ли это пишет. Может, ему кто-то переводит.

Я уважаю Анкалаева как спортсмена. У меня нет к нему злобы, но в соцсетях из него лезет слишком много дряни. Братан, закрой свой рот. Или же научись говорить при людях», — сказал Хилл в интервью YouTube-каналу Inside Fighting.

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