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Шлеменко ответил Исмаилову, заявившему, что Александр недооценил Белаза

Шлеменко ответил Исмаилову, заявившему, что Александр недооценил Белаза
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Экс-чемпион Bellator в среднем весе (до 84 кг) россиянин Александр Шлеменко ответил бывшему сопернику соотечественнику Магомеду Исмаилову, ранее заявившему, что он недооценил белоруса Владислава «Белаза» Ковалёва в их бою.

Напомним, поединок Шлеменко и Ковалёва состоялся на турнире RCC 22 и завершился победой белорусского бойца раздельным судейским решением по итогам трёх раундов.

«Радуйся, но недолго. Я не упал, я немного споткнулся. Стрёмно, что в жизни у нас есть такие люди, которые радуются тому, что ты спотыкаешься. Если взять того же Исмаилова… У него тоже были поражения, мы все их видели, но я ни разу нигде не злорадствовал и нигде ничего не говорил», — сказал Шлеменко в интервью Александру Лютикову.

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