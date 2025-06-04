Шлеменко ответил Исмаилову, заявившему, что Александр недооценил Белаза

Экс-чемпион Bellator в среднем весе (до 84 кг) россиянин Александр Шлеменко ответил бывшему сопернику соотечественнику Магомеду Исмаилову, ранее заявившему, что он недооценил белоруса Владислава «Белаза» Ковалёва в их бою.

Напомним, поединок Шлеменко и Ковалёва состоялся на турнире RCC 22 и завершился победой белорусского бойца раздельным судейским решением по итогам трёх раундов.

«Радуйся, но недолго. Я не упал, я немного споткнулся. Стрёмно, что в жизни у нас есть такие люди, которые радуются тому, что ты спотыкаешься. Если взять того же Исмаилова… У него тоже были поражения, мы все их видели, но я ни разу нигде не злорадствовал и нигде ничего не говорил», — сказал Шлеменко в интервью Александру Лютикову.