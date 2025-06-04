«Конкуренция только в его лице». Российский боец сказал, кто мог бы сразиться с Махачевым

Российский боец АСА Александр Матмуратов назвал единственного бойца, который, по его мнению, смог бы составить конкуренцию лидеру рейтинга UFC вне зависимости от весовой категории соотечественнику Исламу Махачеву.

«Признаюсь, что я практически не знаю, кто такой Маддалена. Честно, для Махачева вижу конкуренцию только в лице Армана Царукяна. У остальных просто нет таких навыков борьбы, как у Ислама», — приводит слова Матмуратова «Российская газета».

Напомним, ранее генеральный директор UFC Дана Уайт сообщил, что во второй половине года Махачев сразится за титул в полусреднем весе (до 77 кг) с австралийцем Джеком Делла Маддаленой.