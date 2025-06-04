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«Это благодаря ему». Костя Цзю объяснил, почему Мейвезер положительно повлиял на бокс

«Это благодаря ему». Костя Цзю объяснил, почему Мейвезер положительно повлиял на бокс
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Бывший абсолютный чемпион мира Константин Цзю считает, что звёздный американец Флойд Мейвезер изменил индустрию профессионального бокса.

«Это человек, который поменял бокс в сторону коммерции. Что сделал Флойд? Он поднял бокс. И благодаря ему, может быть, наши сейчас боксёры получают немножко больше за эту тяжёлую работу», — приводит слова Цзю издание «Советский спорт».

Флойду Мейвезеру 48 лет. Американец дебютировал как профессионал в 1996 году, в 2015-м ушел из бокса. Становился чемпионом мира во втором полулёгком (до 59 кг), лёгком (до 61,2 кг), первом полусреднем (до 63,5 кг), полусреднем (до 66,7 кг) и первом среднем (до 69,9 кг) дивизионах.

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