«Поймать его на приём или нокаутировать?» Топурия показал подготовку к Оливейре

Экс-чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) Илия Топурия продолжает подготовку к поединку с бразильцем Чарльзом Оливейрой, который состоится 29 июня на турнире UFC 317 в Лас-Вегасе (США).

Грузинский боец опубликовал видео отработки грэпплинга, сопроводив его следующим комментарием: «Поймать его на приём или нокаутировать?»

Илии Топурии 28 лет. Грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. В феврале на UFC 298 Топурия стал чемпионом, нокаутировав во втором раунде австралийца Алекса Волкановски. В своём последнем бою на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ) нокаутировал в третьем раунде американца Макса Холлоуэя, проведя защиту титула.