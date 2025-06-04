Курбанов — о трэш-токе: по-настоящему хочу «газовать». Можно и по шее дать

Российский боксёр Магомед Курбанов высказался о своем отношении к трэш-току в единоборствах.

«Пытаюсь и планировал. Причём не наигранно, а по-настоящему хочу «газовать». Всё, особенно в России, находится в затишье. Пора поднимать хейтеров. Те, кто понимают, они и будут понимать. А хейтеры всегда будут, ничего страшного. Зато интерес больше будет.

Без разницы, какой трэш-ток. Можно и по шее дать, если нужно. Нужно всем бойцам с пониманием к этому относиться. Главное, чувства не задевать, не касаться недозволительных вещей. Есть много другого, что можно сделать для раскрутки боя. Это даже не обсуждается», — сказал Магомед Курбанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.