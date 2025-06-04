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Тим Цзю высказался о возвращении на ринг 46-летнего Пакьяо

Тим Цзю высказался о возвращении на ринг 46-летнего Пакьяо
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Бывший чемпион мира австралиец Тим Цзю высказался о возвращении на профессиональный ринг звёздного филиппинца Мэнни Пакьяо.

«46 лет – сумасшедший возраст для возвращения, и не просто ради боя, а ради боя за титул чемпиона мира. Но Мэнни знает себя, своё тело и знает то, через что прошёл. Если это и может кто-то сделать, то это он», — приводит слова Цзю FOX Sports.

Мэнни Пакьяо 46 лет. Филиппинец дебютировал как профессионал в 1995 году и впервые стал чемпионом мира в декабре 1998-го, завоевав титул WBC в наилегчайшем весе (до 50,8 кг). Впоследствии становился чемпионом во втором легчайшем (до 55,3 кг), втором полулёгком (до 59 кг), лёгком (до 61,2 кг), полусреднем (до 66,7 кг) и первом среднем (до 69,9 кг) дивизионах.

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