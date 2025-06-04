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Деметриус Джонсон назвал удар О’Мэлли, представляющий опасность для Двалишвили

Деметриус Джонсон назвал удар О’Мэлли, представляющий опасность для Двалишвили
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Бывший чемпион UFC американец Деметриус Джонсон высказался о предстоящем титульном реванше в легчайшем весе (до 61 кг) между грузином Мерабом Двалишвили и соотечественником Шоном О’Мэлли, который состоится на турнире UFC 316.

UFC 2025. UFC 316, Ньюарк, США
Мераб Двалишвили — Шон О'Мэлли
08 июня 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Шон О'Мэлли

«Мы провели [с О’Мэлли] три раунда, и этот чёртов фронтальный удар ногой опасен. Он ударил меня, и я подумал: «Это твоё движение». Этот же удар потряс Мераба в последнем бою. И если смотреть на реванш… Думаю, всё сведётся к тому, сможет ли он сломать машину. Или машина переедет его. Думаю, всё будет так», — сказал Джонсон на своём YouTube-канале.

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