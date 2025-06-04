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Магомед Курбанов: вся Россия будет ждать мой поединок с Тимом Цзю

Магомед Курбанов: вся Россия будет ждать мой поединок с Тимом Цзю
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Российский боксёр Магомед Курбанов, выступающий в первом среднем весе (до 69,9 кг), высказался о возможном поединке с австралийским экс-чемпионом Тимом Цзю.

«Я готов, готов ехать в Австралию. Почему нет? Нужно обговаривать это всё с промоутером. Вообще нет проблем подраться в Австралии. Send me location, Tim! На сегодняшний день, кажется, мы друг другу просто нужны. Но он мне не особенно интересен. Этот поединок всё равно остаётся большим боем для России. Вся страна сойдётся в Екатеринбурге, будет ждать поединок. Все будут об этом говорить, во всём медиапространстве», — сказал Магомед Курбанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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