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Магомед Курбанов назвал американский бокс «шапито»

Магомед Курбанов назвал американский бокс «шапито»
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Бывший претендент на титул чемпиона мира российский боксёр Магомед Курбанов высказался об американской индустрии профессионального бокса.

«Они стали непонятными циркачами, шапито. Одеваются непонятно, выходят и несут пургу. Один танцует, другой орёт. Не знаю… Мир меняется. И не всегда в лучшую сторону. Я не могу эту ситуацию прокомментировать. Не понимаю, что происходит», — сказал Магомед Курбанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Ранее Курбанов высказался о перспективах звёздного российского блогера Дани Милохина в боксе.

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