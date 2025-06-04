Иван Штырков высказался о предстоящем бое Петра Яна и Маркуса Макги

Российский боец смешанного стиля Иван Штырков высказался о предстоящем поединке в легчайшем весе (до 61 кг) UFC между соотечественником Петром Яном и американцем Маркусом Макги.

«В ударке Петра в его дивизионе никто не сможет удивить или перебить. Решение о бое взвешенное, в первую очередь из-за простоя. Сегодня ты в форме, а когда ждёшь, можешь и сам травмироваться. Время — деньги, и оно кончается. Естественно, я считаю, что Петя на классе поединок вывезет. Недооценивать Макги не стоит, но этого и не будет. Ян выйдет и сделает то, что должен», — приводит слова Штыркова издание MMA.Metaratings.ru.

Пётр Ян отрабатывает ударную технику перед следующим боем в UFC