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Иван Штырков высказался о предстоящем бое Петра Яна и Маркуса Макги

Иван Штырков высказался о предстоящем бое Петра Яна и Маркуса Макги
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Российский боец смешанного стиля Иван Штырков высказался о предстоящем поединке в легчайшем весе (до 61 кг) UFC между соотечественником Петром Яном и американцем Маркусом Макги.

«В ударке Петра в его дивизионе никто не сможет удивить или перебить. Решение о бое взвешенное, в первую очередь из-за простоя. Сегодня ты в форме, а когда ждёшь, можешь и сам травмироваться. Время — деньги, и оно кончается. Естественно, я считаю, что Петя на классе поединок вывезет. Недооценивать Макги не стоит, но этого и не будет. Ян выйдет и сделает то, что должен», — приводит слова Штыркова издание MMA.Metaratings.ru.

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