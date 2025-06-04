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Джозеф Паркер дал прогноз на реванш Усик — Дюбуа

Джозеф Паркер дал прогноз на реванш Усик — Дюбуа
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Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе новозеландец Джозеф Паркер высказался о предстоящем бое за звание абсолютного чемпиона между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

«Я изучал бои Усика. У него отличная работа ног и рук, финты и удары по любой высоте. Он очень умён. У Дюбуа есть мощь, поэтому у него будет шанс на победу. Хотя легко сказать — трудно сделать. Усик умеет уходить от ударов, поэтому я склоняюсь к его повторной победе», — приводит слова Паркера издание The Ring.

Напомним, реванш Усика и Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне (Великобритания).

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