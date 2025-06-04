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Штырков объяснил, почему не считает Копылова фаворитом в бою с Пауло Костой

Штырков объяснил, почему не считает Копылова фаворитом в бою с Пауло Костой
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Российский боец смешанного стиля Иван Штырков высказался о предстоящем поединке в среднем весе (до 84 кг) UFC между соотечественником Романом Копыловым и бразильцем Пауло Костой.

«Знаю одно, Роме функционалки хватит. Хватит ли мощи сдержать Косту? Очень равный бой. Свои плюсы есть у всех. Не вижу никого фаворитом. Мне не понравился последний бой Копылова, он много пропускал. Было на тонкого. Коста мощнее, взрывнее и бьёт жёстче. Тяжёлый бой», — приводит слова Штыркова издание MMA.Metaratings.ru.

В своем последнем бою на UFC Fight Night 249 в январе Копылов нокаутировал американца Криса Кёртиса. Коста на UFC 302 в июне проиграл единогласным решением американцу Шону Стрикленду.

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