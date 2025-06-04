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Курбанов: Турки пришёл в бокс и всё испортил. У Даны в UFC тоже всё умирает, тухнет

Курбанов: Турки пришёл в бокс и всё испортил. У Даны в UFC тоже всё умирает, тухнет
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Российский боксёр Магомед Курбанов высказался о приходе в боксёрскую индустрию инвесторов из Саудовской Аравии.

«Честно сказать, в каждом весе сейчас идут провалы. Турки [Аль аш-Шейх] зашёл и всё испортил, по-моему. Он не сделал ничего крутого. Хочет взять и всё разрушить. У него есть деньги, есть влияние. А толку от этого нет. В одном карде не должно быть пять титульников. Проспекты должны быть. Люди устают смотреть даже на постоянные титульные бои. Люди по восемь часов сидят и на это смотрят.

Дана должен исправить ситуацию? Нет никакого ощущения. Посмотрите на UFC. Я бы не сказал, что он там «царит». Тоже всё умирает, тухнет. Что он может сделать в боксе? Ничего. Это либо есть, либо этого нет. От того, что Дана Уайт пришёл – ничего не изменится», — сказал Магомед Курбанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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