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Азамат Бекоев получил следующего соперника в UFC

Азамат Бекоев получил следующего соперника в UFC
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Российский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Азамат Бекоев (20-3) выступит на турнире, который состоится 2 августа в Лас-Вегасе (США). Об этом сообщила пресс-служба организации.

Соперником Бекоева станет непобеждённый американец Торрез Финни (10-0).

Азамату Бекоеву 29 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2015 году, с 2025-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира две победы.

Торрезу Финни 26 лет. Американец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2021 году, с 2025-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира одна победа.

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