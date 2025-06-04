Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Деррик Льюис предсказал результат своего боя с Талиссоном Тейшейрой

Деррик Льюис предсказал результат своего боя с Талиссоном Тейшейрой
Комментарии

40-летний американский экс-претендент на титул UFC в тяжёлом весе Деррик Льюис дал комментарий по поводу предстоящего поединка против бразильского проспекта Талиссона Тейшейры, с которым сразится на турнире UFC on ESPN 70, который пройдёт 12 июля в США.

«Всё по сценарию. Это часть сценария. В UFC всегда всё по сценарию. Это часть плана: они хотят, чтобы 12 июля я победил нокаутом в первом раунде.Так что если кто-то хочет поставить на меня деньги – ставьте, потому что всё это написано в сценарии», — приводит слова Льюиса MMA Fighting.

Стоит отметить, что Льюис свой предыдущий поединок проводил в мае 2024 года и одержал там победу техническим нокаутом в третьем раунде над Родриго Насименто.

Материалы по теме
Два ярких титульника и бой громадного россиянина. UFC 316 — праздник для фанатов
Два ярких титульника и бой громадного россиянина. UFC 316 — праздник для фанатов
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android