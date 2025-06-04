Деррик Льюис предсказал результат своего боя с Талиссоном Тейшейрой

40-летний американский экс-претендент на титул UFC в тяжёлом весе Деррик Льюис дал комментарий по поводу предстоящего поединка против бразильского проспекта Талиссона Тейшейры, с которым сразится на турнире UFC on ESPN 70, который пройдёт 12 июля в США.

«Всё по сценарию. Это часть сценария. В UFC всегда всё по сценарию. Это часть плана: они хотят, чтобы 12 июля я победил нокаутом в первом раунде.Так что если кто-то хочет поставить на меня деньги – ставьте, потому что всё это написано в сценарии», — приводит слова Льюиса MMA Fighting.

Стоит отметить, что Льюис свой предыдущий поединок проводил в мае 2024 года и одержал там победу техническим нокаутом в третьем раунде над Родриго Насименто.