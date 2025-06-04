Дэн Иге проведёт бой с Патрисио Фрейре на UFC 318

Один из рейтинговых полулегковесов UFC Дэн Иге свой следующий бой проведёт против экс-чемпиона Bellator Патрисио Фрейре на турнире UFC 318, который состоится 19 июля в США. Об этом сообщает MMA Junkie.

Напомним, что Иге свой предыдущий поединок проводил в апреле 2025 года, и одержал там победу техническим нокаутом во втором раунде над Шоном Вудсоном, прервав серию из двух поражений подряд на протяжении 2024 года.

Что касается Фрейре, то он последний бой провёл также в апреле текущего года, и потерпел там поражение единогласным решением судей от Яира Родригеса. Этот бой был дебютным для Патрисио под эгидой UFC.