Роберт Уиттакер в шестой раз станет отцом

Экс-чемпион UFC в среднем весе, австралиец Роберт Уиттакер опубликовал на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter) видео, на котором они своей семьёй провели гендерную вечеринку в честь ожидаемого шестого ребёнка. Новомодная популярная традиция указала на то, что у Уиттакера родится дочь.

Напомним, Уиттакер свой последний официальный бой проводил в октябре 2024 года и потерпел там поражение удушающим приёмом в первом раунде от Хамзата Чимаева. Теперь Уиттакера ожидает противостояние с экс-чемпионом лиги ONE Ренье де Риддером, с которым он сразится 26 июля на турнире UFC on ABC 9 в Абу-Даби (ОАЭ).