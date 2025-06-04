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Роберт Уиттакер в шестой раз станет отцом

Роберт Уиттакер в шестой раз станет отцом
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Экс-чемпион UFC в среднем весе, австралиец Роберт Уиттакер опубликовал на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter) видео, на котором они своей семьёй провели гендерную вечеринку в честь ожидаемого шестого ребёнка. Новомодная популярная традиция указала на то, что у Уиттакера родится дочь.

Напомним, Уиттакер свой последний официальный бой проводил в октябре 2024 года и потерпел там поражение удушающим приёмом в первом раунде от Хамзата Чимаева. Теперь Уиттакера ожидает противостояние с экс-чемпионом лиги ONE Ренье де Риддером, с которым он сразится 26 июля на турнире UFC on ABC 9 в Абу-Даби (ОАЭ).

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