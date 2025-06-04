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Источник: Саид Нурмагомедов сразится с Брайсом Митчеллом на UFC on ABC 9

Источник: Саид Нурмагомедов сразится с Брайсом Митчеллом на UFC on ABC 9
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33-летний российский боец легчайшего дивизиона UFC Саид Нурмагомедов свой следующий бой проведёт на турнире UFC on ABC 9, где его ожидает противостояние с 30-летним американским бойцом Брайсом Митчеллом. Об этом сообщает Red Corner MMA.

Напомним, Нурмагомедов свой предыдущий поединок проводил в феврале 2025 года и потерпел там поражение единогласным решением судей от Винисиуса Оливейры.

Что касается Митчелла, то он последний поединок провёл в апреле 2025 года и также потерпел там поражение удушающим приёмом во втором раунде, уступив Жану Сильве.

Турнир UFC on ABC 9 состоится 26 июля в Абу-Даби (ОАЭ).

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