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Оскар де ла Хойя отреагировал на отказ Теофимо Лопеса драться с Девином Хейни

Оскар де ла Хойя отреагировал на отказ Теофимо Лопеса драться с Девином Хейни
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Глава промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар де ла Хойя дал комментарий по поводу отказа действующего чемпиона мира по версии WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопеса проводить бой против Девина Хейни.

«Хейни называет Тео ссыклом? Больше похоже на то, что Лопес просто умный парень, который не хочет драться с бегунком, у которого фанов меньше, чем у Пи Дидди», — написал Оскар на своей странице в социальной сети.

Напомним, Хейни и Лопес планировали провести бой 16 августа, но Теофимо принял решение не подписывать контракт на этот поединок, ожидая в стилистическом плане скучное противостояние с Хейни.

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