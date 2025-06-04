Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Висенте Луке рассказал о планах на будущее в карьере

Висенте Луке рассказал о планах на будущее в карьере
Комментарии

Американский полусредневес UFC Висенте Луке в одном из своих интервью рассказал о дальнейших планах на карьеру, несмотря на кровоизлияние в мозг, которое у него было диагностировано в 2022 году.

«Я в UFC уже 10 лет. Это был долгий путь, и мне ещё многое предстоит сделать в октагоне. Я взволнован. Я начал профессиональную карьеру в 17 лет. Хотел провести как можно больше боёв, и именно так и развивалась моя карьера.

У меня нет планов по уходу в отставку, нет какого-то количества поединков, которое я держу в голове. Хочу провести как можно больше боёв, выступать как можно дольше. В бою с Холландом хочу выйти в октагон и сделать своё дело, затем вернуться в пятёрку лучших. Это цель на текущий год», — приводит слова Луке MMA Fighting.

Материалы по теме
Двалишвили резко богатеет, Сахарок больше не «золотой». Гонорары UFC 316
Двалишвили резко богатеет, Сахарок больше не «золотой». Гонорары UFC 316
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android