Висенте Луке рассказал о планах на будущее в карьере

Американский полусредневес UFC Висенте Луке в одном из своих интервью рассказал о дальнейших планах на карьеру, несмотря на кровоизлияние в мозг, которое у него было диагностировано в 2022 году.

«Я в UFC уже 10 лет. Это был долгий путь, и мне ещё многое предстоит сделать в октагоне. Я взволнован. Я начал профессиональную карьеру в 17 лет. Хотел провести как можно больше боёв, и именно так и развивалась моя карьера.

У меня нет планов по уходу в отставку, нет какого-то количества поединков, которое я держу в голове. Хочу провести как можно больше боёв, выступать как можно дольше. В бою с Холландом хочу выйти в октагон и сделать своё дело, затем вернуться в пятёрку лучших. Это цель на текущий год», — приводит слова Луке MMA Fighting.