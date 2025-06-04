60-летний экс-чемпион мира впервые в карьере свёл поединок вничью

В ночь с 3 на 4 июня в Нашвилле (США) состоялся вечер профессионального бокса, в рамках которого выступил 60-летний экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Оливер Маккол. В шестираундовом рейтинговом противостоянии он сразился со своим 48-летним соотечественником Карлосом Рейесом.

Первая половина боя складывалась в пользу Маккола, но, начиная с четвёртого раунда, Рейес перехватил инициативу и стал контролировать ход событий в ринге. В конечном итоге поединок продлился все отведённые шесть раундов и по их итогам судьи разошлись во мнении. Первый судья отдал победу Макколу со счётом 58:56, второй — Рейесу с аналогичным счётом 58:56, в то время как третий выставил ничью 57:57.