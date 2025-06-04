Александр Шаблий получил полугодовую дисквалификацию

Известный российский боец лиги PFL Александр Шаблий получил шестимесячную дисквалификацию за нарушение антидопинговой политики USADA.

Александр показал положительный результат теста на рекомбинантный эритропоэтин (rEPO) в результате забора пробы 19 марта 2025 года. rEPO запрещён в любое время в классе пептидных гормонов, факторов роста, сопутствующих веществ и миметиков в рамках антидопинговой политики PFL (ADP) и Признанного списка запрещённых веществ PFL.

Согласно регламенту USADA, срок отстранения может быть увеличен до одного года при определённых обстоятельствах. Расследование организации показало, что действия Шаблия были непреднамеренные, поэтому на него увеличение срока не распространилось. Дисквалификация начинает свой отсчёт от 19 марта 2025 года.