Шон О'Мэлли показал актуальную физическую форму перед боем с Двалишвили на UFC 316

Экс-чемпион UFC в легчайшей весовой категории Шон О'Мэлли продемонстрировал свою актуальную физическую форму перед поединком с действующим чемпионом в этом дивизионе Мерабом Двалишвили.

Шон О'Мэлли Фото: UFC

Шон О'Мэлли Фото: UFC

Напомним, О'Мэлли проведёт реванш против Двалишвили в главном событии турнира UFC 316, который пройдёт 7 июня в Ньюарке (Нью-Джерси, США). Что касается их первого противостояния, то оно состоялось в 2024 году, и тогда победу единогласным решением судей одержал Двалишвили.

После первой встречи этих бойцов Двалишвили успел оформить победу единогласным судейским решением в январе 2025 года над россиянином Умаром Нурмагомедовым, а О'Мэлли не проводил боёв.