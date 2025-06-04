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Шон О'Мэлли показал актуальную физическую форму перед боем с Двалишвили на UFC 316

Шон О'Мэлли показал актуальную физическую форму перед боем с Двалишвили на UFC 316
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Экс-чемпион UFC в легчайшей весовой категории Шон О'Мэлли продемонстрировал свою актуальную физическую форму перед поединком с действующим чемпионом в этом дивизионе Мерабом Двалишвили.

UFC 2025. UFC 316, Ньюарк, США
Мераб Двалишвили — Шон О'Мэлли
08 июня 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Шон О'Мэлли
Шон О'Мэлли

Шон О'Мэлли

Фото: UFC

Шон О'Мэлли

Шон О'Мэлли

Фото: UFC

Напомним, О'Мэлли проведёт реванш против Двалишвили в главном событии турнира UFC 316, который пройдёт 7 июня в Ньюарке (Нью-Джерси, США). Что касается их первого противостояния, то оно состоялось в 2024 году, и тогда победу единогласным решением судей одержал Двалишвили.

После первой встречи этих бойцов Двалишвили успел оформить победу единогласным судейским решением в январе 2025 года над россиянином Умаром Нурмагомедовым, а О'Мэлли не проводил боёв.

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