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Адам Азим проведёт бой 7 июня в Англии

Адам Азим проведёт бой 7 июня в Англии
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Один из ведущих боксёров первого полусреднего дивизиона, перспективный 23-летний британский боксёр Адам Азим добавлен на коротком уведомлении на кард вечера профессионального бокса, который пройдёт 7 июня в Барнсли (Англия). Соперником Азима станет малоизвестный 30-летний мексиканец Эллиот Чавес. Об этом сообщает Boxing Scene.

Напомним, предыдущий поединок Азима состоялся в феврале 2025 года, где он одержал уверенную победу техническим нокаутом в девятом раунде над экс-чемпионом мира в первом полусреднем дивизионе, россиянином Сергеем Липинцом.

Сейчас его послужной список состоит из 13 проведённых поединков. На его счету 13 побед (10 досрочно) и ни одного поражения.

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