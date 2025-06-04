Адам Азим проведёт бой 7 июня в Англии

Один из ведущих боксёров первого полусреднего дивизиона, перспективный 23-летний британский боксёр Адам Азим добавлен на коротком уведомлении на кард вечера профессионального бокса, который пройдёт 7 июня в Барнсли (Англия). Соперником Азима станет малоизвестный 30-летний мексиканец Эллиот Чавес. Об этом сообщает Boxing Scene.

Напомним, предыдущий поединок Азима состоялся в феврале 2025 года, где он одержал уверенную победу техническим нокаутом в девятом раунде над экс-чемпионом мира в первом полусреднем дивизионе, россиянином Сергеем Липинцом.

Сейчас его послужной список состоит из 13 проведённых поединков. На его счету 13 побед (10 досрочно) и ни одного поражения.