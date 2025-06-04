Оскар де ла Хойя посоветовал Райану Гарсии сделать паузу в карьере до 2026 года

Глава промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар де ла Хойя считает, что известному американскому боксёру Райану Гарсии следует сделать паузу в карьере и залечить травмы, после чего продолжить свои выступления не ранее 2026 года.

«Ему только что сделали операцию. Сейчас он собирается осмотреть своё плечо. Я бы хотел, чтобы Райан подумал о том, чтобы взять отпуск на целый год. Привести свой разум в порядок и успокоиться, чтобы чувствовать себя хорошо. Он ничего не теряет. У него есть травмы, и ему нужно их вылечить.

Я думаю, что ещё важнее, чтобы он привёл свою жизнь в порядок. Я проживал такие моменты, и я почти уверен, что все говорят ему это направо и налево, то он здесь и сейчас готов что-то им доказать. Он должен сделать глубокий вдох, сделать шаг назад, проанализировать и переосмыслить жизнь, чтобы привести всё в порядок. Это всего лишь моё мнение. Но, надеюсь, он возьмёт отпуск на год и послушает меня», — приводит слова Оскара The Ring.

Напомним, последний бой Гарсии состоялся в мае 2025 года, где он неожиданно для многих проиграл судейским решением Роландо Ромеро.