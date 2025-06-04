Диллиан Уайт снялся с поединка 7 июня в Ипсвиче в пользу громкого боя

Известный британский супертяжеловес Диллиан Уайт отказался от участия в вечере профессионального бокса, который пройдёт 7 июня в Ипсвиче (Великобритания), где он ранее планировал провести промежуточный рейтинговый поединок. Как сообщает The Ring, такое решение команда Уайта приняла в пользу громкого боя, который они ожидают в августе 2025 года.

«Сейчас его не будет в карде 7 июня. У него была возможность провести большой, очень большой бой в августе, и мы хотим, чтобы он прошёл через эту черту в данный момент. Это настоящая возможность для Диллиана, так что это будет для него в приоритете», — приводит слова промоутера британца Фрэнка Уоррена The Ring.