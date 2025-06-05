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Шон О'Мэлли: в нашем реванше лучшей версии Двалишвили не будет

Шон О'Мэлли: в нашем реванше лучшей версии Двалишвили не будет
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли дал комментарий по поводу предстоящего реванша с действующим чемпионом в этой весовой категории Мерабом Двалишвили, отметив, что полностью уверен в своей победе.

«В нашем реванше лучшей версии Двалишвили не будет. Его лучшая версия была в нашем первом бою, а его лучшая боевая форма была в бою с Умаром Нурмагомедовым, но всё это ушло. Поэтому я уверен, что смогу удивить всех», — приводит слова О'Мэлли MMA Fighting.

Напомним, первый бой между Двалишвили и О'Мэлли состоялся в 2024 году, и тогда победу единогласным решением судей одержал Двалишвили, после чего в январе 2025 года Двалишвили успешно защитил пояс, победив по очкам Умара Нурмагомедова.

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