Александр Шаблий объяснил свою дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил

Российский боец смешанных единоборств Александр Шаблий, выступающий в лиге PFL, прокомментировал свою шестимесячную дисквалификацию за нарушение антидопинговой политики USADA.

«После боя с Усманом Нурмагомедовым врач прописал капельницы. В них обнаружили микродозы запрещённых веществ. Мы предоставили полную информацию. Было проведено расследование, по итогам которого я получил минимальную дисквалификацию. Как и планировал, я смогу выступить в октябре», – приводит слова Шаблия MMA.Metaratings.

Ранее стало известно, что Александр Шаблий показал положительный результат теста на рекомбинантный эритропоэтин (rEPO), произведённого 19 марта 2025 года, за что получил дисквалификацию сроком на шесть месяцев. Отсчёт начала наказания ведётся от даты забора пробы.

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