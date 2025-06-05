Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Александр Шаблий объяснил свою дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил

Александр Шаблий объяснил свою дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил
Аудио-версия:
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств Александр Шаблий, выступающий в лиге PFL, прокомментировал свою шестимесячную дисквалификацию за нарушение антидопинговой политики USADA.

«После боя с Усманом Нурмагомедовым врач прописал капельницы. В них обнаружили микродозы запрещённых веществ. Мы предоставили полную информацию. Было проведено расследование, по итогам которого я получил минимальную дисквалификацию. Как и планировал, я смогу выступить в октябре», – приводит слова Шаблия MMA.Metaratings.

Ранее стало известно, что Александр Шаблий показал положительный результат теста на рекомбинантный эритропоэтин (rEPO), произведённого 19 марта 2025 года, за что получил дисквалификацию сроком на шесть месяцев. Отсчёт начала наказания ведётся от даты забора пробы.

Видео: Скандальные признания спортсменов в допинге

Материалы по теме
Александр Шаблий получил полугодовую дисквалификацию
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android