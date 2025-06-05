«Ленинград» выиграл Кубок Победы — 2025 по боксу, заработав 4 млн рублей

Команда «Ленинград», составленная из боксёров Санкт-Петербурга и Северо-Западного федерального округа, стала победителем четвёртого розыгрыша масштабного международного турнира «Кубок Победы», сообщает Федерация бокса России. В среду, 4 июня, в Оренбурге состоялся Суперфинал соревнования, в котором «Ленинград» выиграл противостояние с «Тулой» (Центральный ФО), в матче за третье место «Кама» (Приволжский ФО) оказалась сильнее «Баку».

«Кубок Победы — 2025» был посвящён 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

Соревнования проходили в формате профессионального бокса в пяти весовых категориях — до 58, до 65, до 73, до 80 и свыше 86 кг, с боями из четырёх раундов по три минуты. За первое место команда-победитель получила 4 млн рублей, за второе – 2 млн рублей, за третье – 1 млн рублей, за четвёртое – 500 тыс. рублей.

«Ленинград» впервые выиграл «Кубок Победы», в прошлом году на высшую ступень пьедестала поднялась «Тула», в первых двух розыгрышах первенствовала «Кама».

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