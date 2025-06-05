Алекс Перейра высказался о следующем бое в UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях бразилец Алекс Перейра высказался о следующем выступлении.

«Мы определённо скоро поговорим о моём следующем бое. У меня пока нет даты, но уже есть идея. Я взял паузу, чтобы отдохнуть, было много работы в 2024 году. Моё тело устало, у меня были травмы, поэтому я решил взять больше времени на восстановление. Сейчас я возвращаюсь», — приводит слова Перейры UFC Brasil.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 313 в марте, Перейра проиграл единогласным судейским решением россиянину Магомеду Анкалаеву, лишившись титула в полутяжёлом весе (до 93 кг).