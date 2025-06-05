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Штырков дал прогноз на бой Никиты Крылова и Богдана Гуськова в UFC

Штырков дал прогноз на бой Никиты Крылова и Богдана Гуськова в UFC
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Российский боец смешанного стиля Иван Штырков высказался о предстоящем поединке в полутяжёлом весе (до 93 кг) UFC между соотечественником Никитой Крыловым и узбекистанцем Богданом Гуськовым. Поединок Крылова и Гуськова состоится 26 июля на турнире UFC on ABC 9 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Про Богдана тоже ничего сказать не могу. Таких соперников, как Крылов, он не встречал. Но и Никита, видимо, не может восстановиться после травм. Если мы возьмём Крылова, которого я помню, конечно, он фаворит. Не вижу, чем Гуськов может его взять. Попадёт лаки-панчем? Если сверять навыки, опыт и функционал, победить должен Крылов», — приводит слова Штыркова издание MMA.Metaratings.ru.

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