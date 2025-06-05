Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чемпион в четырёх весовых категориях Косеи Танака завершил карьеру в 29 лет

Чемпион в четырёх весовых категориях Косеи Танака завершил карьеру в 29 лет
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион мира в четырёх весовых категориях японец Косеи Танака (20-2, 11 KO) объявил о завершении профессиональной карьеры. Причиной стали проблемы со здоровьем.

«Я завершаю карьеру как профессиональный боксёр. 11 лет профессиональной жизни… Причина во множественных травмах глаз. После удаления грыжи в шее и множества операций мои глаза стали уязвимыми, и я больше не могу спарринговать, не говоря уже о боях. Я решил уйти, поскольку у меня больше нет возможности выйти в ринг», — написал Танака в социальных сетях.

Косеи Танаке 29 лет. Японец дебютировал как профессионал в 2013 году и уже в пятом бою завоевал мировой титул в минимальном весе (до 47,2 кг). Впоследствии становился чемпионом в первом наилегчайшем (до 49 кг), наилегчайшем (до 50,8 кг) и втором наилегчайшем (до 52,2 кг) дивизионах.

Материалы по теме
28-летний японец Танака стал чемпионом мира уже в четвёртом дивизионе
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android