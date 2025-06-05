Чемпион в четырёх весовых категориях Косеи Танака завершил карьеру в 29 лет

Чемпион мира в четырёх весовых категориях японец Косеи Танака (20-2, 11 KO) объявил о завершении профессиональной карьеры. Причиной стали проблемы со здоровьем.

«Я завершаю карьеру как профессиональный боксёр. 11 лет профессиональной жизни… Причина во множественных травмах глаз. После удаления грыжи в шее и множества операций мои глаза стали уязвимыми, и я больше не могу спарринговать, не говоря уже о боях. Я решил уйти, поскольку у меня больше нет возможности выйти в ринг», — написал Танака в социальных сетях.

Косеи Танаке 29 лет. Японец дебютировал как профессионал в 2013 году и уже в пятом бою завоевал мировой титул в минимальном весе (до 47,2 кг). Впоследствии становился чемпионом в первом наилегчайшем (до 49 кг), наилегчайшем (до 50,8 кг) и втором наилегчайшем (до 52,2 кг) дивизионах.