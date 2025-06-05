Теренс Кроуфорд дал категоричный прогноз на реванш Усик — Дюбуа

Чемпион мира в четырёх весовых категориях американец Теренс Кроуфорд дал прогноз на предстоящий бой за звание абсолютного чемпиона в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа, который состоится 19 июля в Лондоне (Великобритания).

«Усик. Здесь без вопросов», — сказал Кроуфорд в подкасте Ring Champs with Ak & Barak.

Напомним, первый бой Усика и Дюбуа состоялся в августе 2023 года в Польше. Тогда украинец победил нокаутом в девятом раунде.

Ранее экс-чемпион в супертяжёлом весе Джозеф Паркер дал прогноз на реванш Усик — Дюбуа.

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