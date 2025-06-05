Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

О’Мэлли: победить Двалишвили важнее, чем вернуть титул UFC

О’Мэлли: победить Двалишвили важнее, чем вернуть титул UFC
Комментарии

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О’Мэлли высказался о предстоящем реванше с действующим обладателем титула грузином Мерабом Двалишвили, который состоится на турнире UFC 316.

UFC 2025. UFC 316, Ньюарк, США
Мераб Двалишвили — Шон О'Мэлли
08 июня 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Шон О'Мэлли

«Победить Мераба важнее, чем вернуть титул. Сто процентов. Даже если бы Мераб проиграл Умару, часть меня всё равно хотела бы расквитаться с ним. Да, победа над Мерабом имеет для меня принципиальное значение», — сказал О’Мэлли на пресс-конференции.

Первый поединок бойцов состоялся в сентябре на UFC 306, и тогда Двалишвили победил единогласным судейским решением, отобрав у О’Мэлли пояс.

Материалы по теме
Тренер Рахмонова дал прогноз на реванш Двалишвили — О’Мэлли
Материалы по теме
UFC 316: Двалишвили против О`Мэлли в крутом реванше, шанс для Мурзаканова. LIVE
Live
UFC 316: Двалишвили против О`Мэлли в крутом реванше, шанс для Мурзаканова. LIVE

«Машина» — не просто прозвище. Главные победы Мераба Двалишвили

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android