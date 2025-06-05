О’Мэлли: победить Двалишвили важнее, чем вернуть титул UFC

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О’Мэлли высказался о предстоящем реванше с действующим обладателем титула грузином Мерабом Двалишвили, который состоится на турнире UFC 316.

«Победить Мераба важнее, чем вернуть титул. Сто процентов. Даже если бы Мераб проиграл Умару, часть меня всё равно хотела бы расквитаться с ним. Да, победа над Мерабом имеет для меня принципиальное значение», — сказал О’Мэлли на пресс-конференции.

Первый поединок бойцов состоялся в сентябре на UFC 306, и тогда Двалишвили победил единогласным судейским решением, отобрав у О’Мэлли пояс.

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