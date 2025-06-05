Менеджер Бивола назвал приоритетного соперника после трилогии с Бетербиевым

Вадим Корнилов, менеджер объединённого чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрия Бивола, высказался о планах россиянина.

«Я ожидаю, что поединок [с Бетербиевым] состоится в конце года. Мы всё ещё в процессе завершения деталей. Наша обязанность – завершить трилогию. Верю, что после третьего боя с Бетербиевым состоится реванш с Канело, если он побьёт Кроуфорда», — приводит слова Корнилова издание World Boxing News.

Дмитрию Биволу 34 года. Россиянин дебютировал как профессионал в 2014 году. В мае 2016-го стал временным чемпионом WBA, в 2017-м — обладателем полноценного титула.

В октябре 2024 года Бивола сразился за звание абсолютного чемпиона мира с соотечественником Артуром Бетербиевым и проиграл большинством судейских голосов. Реванш состоялся в феврале, и на этот раз Бивол победил большинством голосов.

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