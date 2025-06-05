Цзю — о реванше с Фундорой: нужно срубить это дерево

Бывший чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралиец Тим Цзю высказался о предстоящем реванше с американцем Себастьяном Фундорой.

«Думаю, мы сможем выстроить другой план на бой. Нужно срубить это дерево. У него есть данные, он очень высокий. И это проблема для любого бойца. Нужно просто адаптироваться к этому», — сказал Цзю в интервью Fight Hub TV.

Тиму Цзю 30 лет. Австралиец российского происхождения дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году и в марте 2023-го завоевал временный титул WBO в первом среднем весе, досрочно остановив американского экс-чемпиона Тони Харрисона, после чего был повышен до статуса полноценного чемпиона.

В марте 2024 года Цзю потерпел первое поражение в карьере, уступив в объединительном бою американцу Себастьяну Фундоре. В октябре австралиец проиграл техническим нокаутом действующему чемпиону IBF россиянину Бахраму Муртазалиеву.