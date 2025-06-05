Уиттакер поделился ожиданиями от реванша Двалишвили — О’Мэлли

Экс-чемпион UFC австралиец Роберт Уиттакер высказался о предстоящем титульном реванше в легчайшем весе (до 61 кг) между грузином Мерабом Двалишвили и американцем Шоном О’Мэлли. Реванш Двалишвили – О’Мэлли состоится 8 июня на турнире UFC 316 в Нюьарке (США). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

«Я разговаривал с Мерабом. Он казался замкнутым. И он сказал, что настроен на финиш. Думаю, в первом бою он увлекся позёрством. Он выглядел замкнутым, когда я говорил с ним, я не чувствовал этой бешеной энергии. Он кажется сосредоточенным, он понимает угрозы, исходящие от О’Мэлли. Не могу дождаться этого боя», — сказал Уиттакер в подкасте MMArcade.