Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Уиттакер поделился ожиданиями от реванша Двалишвили — О’Мэлли

Уиттакер поделился ожиданиями от реванша Двалишвили — О’Мэлли
Комментарии

Экс-чемпион UFC австралиец Роберт Уиттакер высказался о предстоящем титульном реванше в легчайшем весе (до 61 кг) между грузином Мерабом Двалишвили и американцем Шоном О’Мэлли. Реванш Двалишвили – О’Мэлли состоится 8 июня на турнире UFC 316 в Нюьарке (США). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

UFC 2025. UFC 316, Ньюарк, США
Мераб Двалишвили — Шон О'Мэлли
08 июня 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Шон О'Мэлли

«Я разговаривал с Мерабом. Он казался замкнутым. И он сказал, что настроен на финиш. Думаю, в первом бою он увлекся позёрством. Он выглядел замкнутым, когда я говорил с ним, я не чувствовал этой бешеной энергии. Он кажется сосредоточенным, он понимает угрозы, исходящие от О’Мэлли. Не могу дождаться этого боя», — сказал Уиттакер в подкасте MMArcade.

Материалы по теме
«Он чёртова машина». Сехудо объяснил, что делает Двалишвили исключительным бойцом
Материалы по теме
UFC 316: Двалишвили против О`Мэлли в крутом реванше, шанс для Мурзаканова. LIVE
Live
UFC 316: Двалишвили против О`Мэлли в крутом реванше, шанс для Мурзаканова. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android