Менеджер Анкалаева: если Перейра не будет готов к октябрю, Магомед подерётся с другим

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) Магомеда Анкалаева, высказался о сроках реванша россиянина с бразильцем Алексом Перейрой.

«Нам предложили бой на Международной неделе боёв в июне, и мы дали согласие. Согласились и на бой в августе. Сейчас идут переговоры об октябре.

Алекс заслуживает реванша. Если его придется подождать, проблем не будет. Он многое сделал для полутяжёлого веса. Но если он не будет готов к турниру в Абу-Даби, Магомед подерётся там с кем-то другим», – сказал Абдель-Азиз в интервью MMAJunkie.

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