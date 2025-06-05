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Василий Ломаченко объявил о завершении карьеры

Василий Ломаченко объявил о завершении карьеры
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Чемпион мира в трёх весовых категориях украинец Василий Ломаченко (18-3, 12 KO) объявил о завершении профессиональной карьеры.

«В жизни любого боксёра наступает момент, когда он вешает перчатки на гвоздь. В нашей истории этот день настал. В первую очередь хотел бы поблагодарить Господа нашего Иисуса Христа за всё, что он для меня сделал. И вёл маленького, тщеславного парня своей дорогой, которая показала, что признание, история и легендарность это не сама цель бытия.

Благодарен за все победы, неудачи на ринге и в жизни. Рад тому, что в конце карьеры пришло понимание, в какую сторону должен двигаться человек. Победить не на ринге, а побороть ветхого человека. И в конце обрести свою награду.

Благодарю Господа за прекрасных, честных, порядочных родителей. За их заботу, воспитание и тепло, которое получал на протяжении всего времени. Отец научил не только искусству бокса, но и быть примером для своих детей, которым и является для меня. Много делал ошибок и в зале, но наставник всегда был рядом. Когда нужно, поправлял, иногда хвалил. Много доброй и приятной памяти осталось. Люблю тебя, мой родной. Низкий поклон и самые тёплые слова, которые только есть в этом мире, посвящаю и желаю тебе, папа. Для меня среди людей ты номер один. Моя семья всегда рядом, они всегда были искренне рады моим победам. И горько переживали поражения. Но они сделали нас только сильнее», — сказал Ломаченко в видео в социальных сетях.

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