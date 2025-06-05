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Ирина Алексеева дала прогноз на поединок Мераба Двалишвили и Шона О’Мэлли на UFC 316

Ирина Алексеева дала прогноз на поединок Мераба Двалишвили и Шона О’Мэлли на UFC 316
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Российский боец UFC Ирина Алексеева высказалась о предстоящем титульном реванше в легчайшем весе (до 61 кг) между грузином Мерабом Двалишвили и американцем Шоном О’Мэлли.

«Мераб — кардиомашина. Он менять ничего не станет, будет бороться. И будет ещё более осторожен. Потому что знает, что Шон может нокаутировать. О’Мэлли заряжен на то, чтобы вернуть себе пояс. У него 100% лагерь, в котором большое внимание уделяется защите от борьбы. Но очень сложно обучиться этому. Поэтому в первом-втором раунде Мераб даст подвымахаться, а затем начнёт переводить в партер.

Мераб — плохой парень? Это психологическая атака. Он выводит оппонентов, заставляет их злиться. Вынуждает бежать на него, злиться. А сам подныривает в ноги», — сказала Ирина Алексеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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