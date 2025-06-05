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Волкановски: считал, что следующим будет Евлоев, но он не будет драться за титул

Волкановски: считал, что следующим будет Евлоев, но он не будет драться за титул
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Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски высказался о следующем выступлении в организации.

«Понятно, что следующим будет не Мовсар. Я считал, что это будет он. И это нормально, у него нет поражений, и он на ходу. Кажется, ему уже подобрали бой. Он что-то писал об этом. Так что он уже публично заявил, что, к сожалению, не будет драться за титул.

Имя Яира [Родригеса] упоминалось. Даты пока нет. В дивизионе многое происходит. Посмотрим, что будет», — приводит слова Волкановски FOX Sports Australia.

Ранее Мухаммад Мокаев высказался о возможном бое Мовсара Евлоева и Аарона Пико.

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