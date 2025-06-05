Иан Гарри: я уже должен быть чемпионом UFC

Седьмой номер рейтинга в полусреднем весе (до 77 кг) UFC ирландец Иан Гарри высказался о переходе в его дивизион лучшего бойца организации вне зависимости от весовой категории россиянина Ислама Махачева.

«В UFC решили сделать ставку на парня, который год отсутствовал из-за сломанной руки. Что ж, это бизнес. Но если меня спрашивают, когда я стану чемпионом, я отвечаю, что уже должен им быть», — сказал Гарри в интервью talkSPORT.

Напомним, ранее генеральный директор UFC Дана Уайт сообщил, что во второй половине года Махачев сразится за титул в полусреднем весе с австралийцем Джеком Делла Маддаленой.