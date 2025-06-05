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Егор Мехонцев высказался о завершении карьеры Василия Ломаченко

Егор Мехонцев высказался о завершении карьеры Василия Ломаченко
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Чемпион Олимпийских игр российский боксёр Егор Мехонцев высказался о завершении карьеры звёздного украинца Василия Ломаченко.

«Что касается завершения карьеры Ломаченко — это личное дело каждого. Я знаю людей, которые заканчивали карьеру в 20-23 года. Это то же самое, что говорить про свадьбу: вот он поздно женился, а он — рано. Ну, ушёл и ушёл — молодец. Только Василий может сказать, до конца ли он реализовал себя в профессиональном боксе. Должно быть внутреннее ощущение, готов продолжать или уже достиг пика. Никто же не молодеет, тем более что у него огромный опыт.

Я читал про его убийственные тренировки, где он бегает марафоны по 42 км. Человеческий ресурс же расходуется, он не бесконечен. Самое главное для боксёра — хорошо уйти. Есть пример в лице Роя Джонса, который ушёл не очень хорошо, хотя он легендарный боец. Вызывало уныние то, что с ним делали в ринге под конец карьеры. Нужно такого избегать», — сказал Мехонцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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